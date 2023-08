Agroalimentare: Regione Lazio, 1,5 milioni a sostegno filiera vinicola nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La misura - spiega Righini - rientra nell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e può contare su contributi a fondo perduto a sostegno del 50 per cento della spesa, promuovendo il made in Lazio e sostenendo le tipicità dei nostri produttori fuori dall’Unione europea al fine diffondere le cantine laziali con maggiore forza sulle tavole mondiali nel rispetto della tradizione e storia regionale. Il bando - aggiunge - favorisce l’unione delle eccellenze produttive del Lazio, ma anche le realtà singole o chi sosterrà le progettualità messe in campo dalle associazioni vitivinicole. Il Lazio ha una superficie vitata di quasi 28 mila ettari, che dà origine a oltre 2 milioni di ettolitri di vino. La Regione - sottolinea - ha deciso di investire con notevole incisività sul made in Lazio, con l’obiettivo di tramandare le culture e di sostenere la diffusione della viticoltura alle nuove generazioni, affinché i vini del Lazio siano sempre più protagonisti anche al di fuori dei confini regionali e nazionali". (segue) (Com)