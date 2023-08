Vaticano: Papa, Signore sa che la barca della vita è minacciata da venti contrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Signore sa che la barca della vita, così come la barca della Chiesa, è minacciata da venti contrari e che il mare su cui navighiamo è spesso agitato". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus di oggi in Piazza San Pietro. "Lui non ci preserva dalla fatica del navigare, anzi – il Vangelo lo sottolinea – spinge i suoi a partire: ci invita, cioè, ad affrontare le difficoltà, perché anch'esse diventino luoghi di salvezza, occasioni per incontrare Lui - ha spiegato Francesco - Egli, infatti, nei nostri momenti di buio ci viene incontro, chiedendo di essere accolto, come quella notte sul lago". (Rin)