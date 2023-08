Guatemala: assassinati due giornalisti in attacco armato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giornalisti sono morti nel dipartimento di Retalhuleu, in Guatemala, in seguito ad un attacco armato notturno. Lo riferisce il quotidiano guatemalteco "La Hora", citando fonti di polizia che hanno confermato l'accaduto. Secondo un rapporto preliminare di polizia i due giornalisti stavano rientrando a casa, situata nel villaggio di La Montana, quando sono stati investiti da altri due uomini in motocicletta che hanno sparato contro di loro. In totale, sulla scena del crimine la polizia ha trovato quattro bossoli. Lo stesso documento identifica le vittime come Edin Frangeli Alonzo López, 36 anni, e Hugo Rolando Gutiérrez Alonzo. (Mec)