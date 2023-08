Lazio: Rocca, incontro con coordinamenti regionali protezione civile per ulteriori rafforzamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato i rappresentanti dei coordinamenti regionali della protezione civile "per delineare insieme un percorso di ulteriore rafforzamento e radicamento sul territorio basato su una migliore distribuzione di mezzi e risorse". Lo scrive Rocca su Facebook. "Sempre in prima linea al fianco di chi ha più bisogno, le donne e gli uomini della protezione civile della Regione Lazio rappresentano un valore imprenscindibile per tutta la comunità - spiega -. Ho incontrato con piacere i rappresentanti dei coordinamenti regionali, per delineare insieme un percorso di ulteriore rafforzamento e radicamento sul territorio, basato su una migliore distribuzione di mezzi e risorse oltre che sulla valorizzazione dello straordinario patrimonio di umanità e competenza rappresentato dai volontari", conclude. (Rer)