Salario minimo: Petrucci (Fd'I), da Meloni proposte serie, da sinistra propaganda

- "Come dimostrato dagli incontri degli ultimi giorni, da parte del governo e di Giorgia Meloni c'è tutta la volontà di affrontare e risolvere il tema del livello dei salari dei lavoratori". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Simona Petrucci, che in una parla di "un impegno peraltro già ampiamente dimostrato da provvedimenti come il taglio netto del cuneo fiscale avvenuto in primavera, che ha reso più pesanti le buste paga. Oltre ogni impostazione ideologica e preconcetta, questo governo vuole proseguire sulla strada tracciata e, come affermato anche dal presidente Meloni, affrontare la questione in maniera ben più approfondita e organica rispetto a quanto strumentalmente affermato da certa opposizione, che, come al solito, fa propaganda chiedendo l'imposizione di un salario minimo per legge". Invece "noi, invece, siamo per il pragmatismo vero: incentivare la crescita, potenziare le contrattazioni collettive, proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale. Continueremo con forza il percorso già avviato", conclude Petrucci.(Com)