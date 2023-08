© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Fratoianni, noi abbiamo già detto da che parte vogliamo stare: dalla parte del Paese contro le facili scorciatoie populiste e sovraniste che invece hanno pervaso anche il partito democratico". Lo afferma in una nota Silvia Fregolent, senatrice di Italia viva, secondo cui "il riformismo è una strada lunga e forse anche più difficile, ma è unico modo che noi abbiamo per fare politica". (Com)