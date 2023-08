Libano: patriarca maronita sollecita l'unità dopo incidente carico di armi Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, Bechara al Rai, ha chiesto a tutte le componenti del Paese e ai partiti di "allinearsi sotto la guida dello Stato, in particolare per quanto riguarda l'uso delle armi". Nel corso dell'omelia della domenica, il prelato ha commentato i fatti avvenuti in settimane a Kahale, dove l'incidente a un camion carico di armi destinato al movimento sciita Hezbollah ha riaperto il dibatto sull'arsenale del gruppo. "Non si può vivere in un Paese dove c'è più di uno Stato e più di un esercito regolare, più di un'autorità e più di una sovranità. Dobbiamo applicare l'accordo di Taif nella sua interezza, così come le decisioni della comunità internazionale in relazione alla sovranità del Libano", ha concluso. (Lib)