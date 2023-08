Salario minimo: Magi, al via raccolta firme perchè proposta torni in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte oggi la raccolta firme per sostenere la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo". Lo afferma in una nota, Riccardo Magi, segretario di +Europa, che aggiunge: "Abbiamo visto come il governo abbia solo l`intenzione di rimandare per affossare. Prima la maggioranza ha chiesto una sospensiva, poi Giorgia Meloni ha tirato fuori dal cilindro il Cnel come arma di distrazione di massa. È importante firmare perché la proposta di legge torni in aula a settembre, venga discussa e votata. Meloni non può calpestare la democrazia, non può ignorare ciò che chiedono le opposizioni, non può ignorare il tema del lavoro povero", conclude Magi.(Com)