Salario minimo: Centinaio (Lega), raccolta firme non aiuta lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raccogliere firme serve a farsi notare, non a migliorare i salari dei lavoratori. Se le opposizioni pensavano di uscire con una soluzione in tasca già dopo il primo incontro con il governo, o sono in malafede o non sanno come funziona la politica. Noi siamo perplessi sulla loro proposta di salario minimo, ma non abbiamo i paraocchi e siamo pronti a dialogare con partiti e parti sociali". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato ed esponente della Lega, Gian Marco Centinaio (Lega), che ricorda come in Italia ci siano "già tante tipologie di contratto e possiamo confrontarci a partire da quelle, per dare più tutele e garanzie a chi ne ha poche o nessuna. Secondo noi, la strada principale per aumentare i salari resta la riduzione dell'Irpef, così da avvicinare il lordo pagato dalle aziende e il netto che finisce in tasca ai lavoratori", conclude Centinaio (Com)