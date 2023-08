Medio Oriente: ministro Cohen, Israele non consentirà missione diplomatica saudita in Territori palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervista, Cohen ha aggiunto: "La questione palestinese non è il principale argomento di discussione. Sotto la guida del Likud e di Netanyahu, abbiamo concluso i precedenti accordi di pace - ovvero gli Accordi di Abramo con Emirati Arabi Uniti e Bahrein -, e abbiamo dimostrato che i palestinesi non sono un ostacolo alla pace. Questo non è ciò che impedirà un accordo". Il ministro ha spiegato che "gli accordi si possono raggiungere. E' complesso, ma realizzabile. Ciò che conta alla fine sono gli interessi. Gli interessi dell'Arabia Saudita non sono meno importanti di quelli di Israele. Abbiamo una finestra di opportunità di 9-12 mesi, perché dopo questo periodo il gli Stati Uniti saranno immersi nella campagna elettorale". (segue) (Res)