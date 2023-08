Libia: ministro Difesa Turchia, nessuna soluzione alla crisi senza Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia "non ci sarà una soluzione" all'instabilità "senza la Turchia, che vuole creare un esercito unificato". Lo ha detto in un'intervista ai media turchi il ministro della Difesa di Ankara, Yasar Guler. "Continuiamo a svolgere tutte le nostre attività lì con il motto che 'la Libia appartiene ai libici'. Vogliamo istituire un unico esercito. Abbiamo cinque centri di addestramento militare, per la cooperazione e la consulenza", ha aggiunto. (Tua)