Ostia: Droghei (Pd), episodi di criminalità preoccupanti, serve impegno di tutti

- Quello che sta accadendo a Ostia "ci preoccupa molto" e "serve massimo impegno da parte di tutti" per contrastare i fenomeni di criminalità. Lo afferma in una nota la consigliera del Pd del Lazio, Emanuela Droghei. "Quello che succede a Ostia in questi giorni ci preoccupa molto. Bene ha fatto il prefetto di Roma Lamberto Giannini a convocare comitato per ordine e sicurezza, serve massimo impegno da parte di tutti: politica, parti sociali e produttive, forze dell’ordine", spiega Droghei. (Com)