- I sistemi di difesa aerea della Russia hanno abbattuto stamane due droni ucraini rilevati nelle regioni di Belgorod e Kursk. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, ripreso dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. In entrambi casi, non ci sono state vittime e non si sono verificati danni. (Rum)