Vaticano: Papa, con dolore e vergogna ricordiamo i 2 mila morti nel Mediterraneo

- Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus a Piazza San Pietro ha ricordato il naufragio che nei giorni scorsi si è verificato nel Mediterraneo che è costato la vita a 41 persone: “Ho pregato per loro - ha detto Francesco - e con dolore e vergogna dobbiamo dire che dall’inizio dell’anno già quasi 2 mila uomini, donne e bambini sono morti in questo mare cercando di raggiungere l’Europa”. Il Pontefice ha parlato di “piaga aperta nella nostra umanità”. Il Santo Padre ha quindi incoraggiato politici e diplomatici che “cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e e di fratellanza e tutti coloro che soccorrono i migranti in mare”. (Civ)