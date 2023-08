Usa-Niger: fonti stampa, nuova ambasciatrice FitzGibbon a Niamey entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova ambasciatrice degli Stati Uniti in Niger, Kathleen FitzGibbon, dovrebbe arrivare a Niamey entro la fine del mese. Lo riferiscono fonti stampa francesi in Niger, ricordando che la nomina della diplomatica è stata approvata dal Senato statunitense lo scorso 27 luglio, all’indomani del colpo di Stato con cui i militari hanno deposto il presidente Mohamed Bazoum. Fino ad oggi vice capo missione dell'ambasciata degli Stati Uniti ad Abuja, in Nigeria, in precedenza FitzGibbon ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle divisioni africane occidentali e meridionali del dipartimento di Stato Usa. Nel presentarla, il presidente Joe Biden ne aveva elogiato la "vasta esperienza in Africa" come vice capo missione delle ambasciate statunitensi in Sierra Leone e Gabon e come capo della sezione politica ed economica dell'ambasciata statunitense in Uganda. Tra gli altri suoi incarichi, FitzGibbon ha prestato servizio presso l'ambasciata degli Stati Uniti in Ciad e ha avuto un ulteriore incarico in Nigeria. (Was)