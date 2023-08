Vaticano: Papa, preghiamo per la pace in Camerun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus a Piazza San Pietro ha chiesto di pregare per i "fratelli del Camerun" affinché venga raggiunta la pace nel Paese. "Domani, vigilia della Festa di Maria santissima Assunta in cielo, avrà luogo a Bafoussam, in Camerun, il pellegrinaggio per chiedere la pace nel Paese, ancora afflitto dalla violenza e dalla guerra - ha detto Francesco - uniamoci in preghiera ai nostri fratelli del Camerun, affinchè per intercessione della Vergine, Dio sostenga la speranza del popolo che soffre da anni e apra via di dialogo per giungere alla concordia e alla pace". (Civ)