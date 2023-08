Russia: incendio divampa in deposito fertilizzanti vicino a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato all’interno di un deposito di fertilizzanti nella città russa di Ramenskoye, vicino a Mosca. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Il ministero per le Situazioni di emergenza della Russia ha reso noto che l’area del rogo si è estesa fino a 2.700 metri quadrati, mettendo a rischio gli edifici vicini. Secondo le informazioni preliminari, l’incendio è scoppiato a seguito di una violazione delle norme di sicurezza antincendio durante lavori di saldatura. Oltre 70 persone sono impegnate sul posto per estinguere le fiamme. Le autorità hanno disposto il monitoraggio dell'aria per stabilire la concentrazione di sostanze chimiche liberata a causa dell'incendio. (Rum)