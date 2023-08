Mar Nero: nave russa apre fuoco di avvertimento verso nave cargo per ispezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave da guerra russa nel Mar Nero ha sparato colpi di avvertimento verso un’imbarcazione cargo battente bandiera di Palau, che era partita da Istanbul per approdare al porto ucraino di Izmail. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti” riprendendo quanto comunicato dal ministero della Difesa russo, secondo cui la nave mercantile non aveva risposto alla richiesta di fermarsi per un’ispezione. Dopo aver aperto il fuoco di avvertimento, un gruppo di militari russi trasportato da un elicottero Ka-29 è salito a bordo della nave cargo per ispezionare la merce. Come ha riferito il dicastero russo, l’imbarcazione battente bandiera di Palau, al termine dei controlli, ha poi proseguito il suo viaggio verso l’Ucraina. (Rum)