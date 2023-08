Polonia: Morawiecki, Russia e Bielorussia vogliono destabilizzare non sono noi ma tutta l’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Bielorussia vogliono destabilizzare non solo la Polonia, ma anche tutta l’Unione europea. Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Da oltre due anni la Polonia subisce attacchi al confine orientale con la Bielorussia. Hanno usato cinicamente i migranti per colpire le strutture di sicurezza polacca e rompere l’unità tra gli alleati europei”, ha spiegato Morawiecki, sottolineando che solo quest’anno il Paese ha registrato “oltre 16 mila tentativi di attraversare illegalmente il confine”. “Garantire la sicurezza della nostra frontiera orientale, che di fatto è un confine esterno dell’Ue e della Nato, rimane una nostra priorità”, ha assicurato il premier polacco. (Res)