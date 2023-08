Polonia-Bielorussia: Morawiecki, mercenari Wagner potrebbero travestirsi da guardie frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattenti del gruppo paramilitare russo Wagner "potrebbero travestirsi da guardie di frontiera" e aiutare i migranti clandestini a entrare in Polonia attraverso il confine bielorusso. Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Più di un centinaio di mercenari si sono spostati verso il corridoio di Suwalki, non lontano dal confine”, ha spiegato il capo di governo di Varsavia, evidenziando che questo “rappresenta una minaccia”. Secondo Morawiecki, i soldati appartenenti al gruppo paramilitare russo “potrebbero anche addestrare i migranti a provocare e attaccare la Polonia, oppure fingersi loro stessi clandestini, per poi tentare di destabilizzare il Paese”. (Res)