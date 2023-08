Roma: controlli a Ponte Mammolo e Colli Aniene, chiuso alimentari per carenze igienico sanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, a seguito di un'ispezione amministrativa in negozio di alimentari della zona, gli agenti hanno riscontrato gravissime condizioni igienico­sanitarie, evidenziate dal rinvenimento di numerosi escrementi di roditore, nonché, gravi carenze strutturali, tali da richiedere l'intervento di personale Asl Sian (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione) di pronta reperibilità. Per tale motivo, è in itinere un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività e, a causa della scarsa pulizia generale degli ambienti dove venivano preparati gli alimenti destinati alla somministrazione al pubblico, al titolare è stata contestata la sanzione amministrativa di natura pecuniaria pari a mille euro, in violazione del regolamento in materia. (Rer)