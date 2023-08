Polonia-Italia: Morawiecki, condividiamo esperienza immigrazione, vicinanza politica nostra forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e la Polonia condividono un’esperienza comune nell’ambito dell’immigrazione clandestina e concordano sulla necessità di trovare soluzioni strategiche a lungo termine nell’Unione europea. Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki in un’intervista al “Corriere della Sera”. “La vicinanza politica è la nostra forza e costruisce il potenziale per soluzioni comuni alle sfide che dobbiamo affrontare come Ue. La Polonia e l’Italia vogliono un’Europa forte, un’Ue che sia un attore globale e tenga conto degli interessi di tutti gli Stati membri, in egual misura”, ha spiegato il capo del governo di Varsavia. Morawiecki ha aggiunto che con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha “idee comuni in molti campi, tra cui il rafforzamento dei legami tra Polonia e Italia e la promozione di un futuro prospero per l’Europa”. (Res)