Niger: Cedeao invierà commissione parlamentare per proseguire sforzi di mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) invierà una commissione parlamentare in Niger per incontrare i leader del colpo di Stato con il quale è stato deposto il presidente Mohamed Bazoum. Il comitato, ha riferito ai media un portavoce Cedeao, incontrerà inizialmente ad Abuja il presidente nigeriano Bola Tinubu - presidente di turno del blocco - affinché autorizzi la missione a Niamey. Al momento il parlamento della Cedeao non ha preso tuttavia decisioni definitive su come procedere una volta sul campo. I militari golpisti, guidati dal generale e capo della Guardia presidenziale Abdourahamane Tiani, hanno respinto i precedenti sforzi diplomatici della Cedeao, degli Stati Uniti e di altri attori internazionali, sollevando il timore di un ulteriore conflitto nella regione del Sahel, già confrontata ad una sanguinosa insurrezione islamista. Le potenze occidentali temono che il peso della Russia possa aumentare se la giunta in Niger segue i percorsi dei vicini Mali e Burkina Faso, dove i militari hanno preso il potere in modo analogo e hanno in seguito espulso le truppe francesi, ex dominatore coloniale nella regione. (segue) (Res)