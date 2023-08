Niger: Cedeao invierà commissione parlamentare per proseguire sforzi di mediazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Cedeao ha intanto rinviato a data da destinarsi il vertice dei capi di Stato e di governo dei Paesi aderenti al blocco. Il gruppo regionale avrebbe annullato l'incontro "per motivi tecnici", dovuti ufficialmente alle difficoltà riscontrate da alcune delegazioni dei Paesi partecipanti a raggiungere in tempo la capitale ghanese, Accra, a causa di una carenza di voli. La riunione, inizialmente prevista ieri, avrebbe dovuto sancire i termini dell'intervento militare deciso dalla Cedeao al vertice dello scorso 10 agosto, tenuto ad Abuja in Nigeria. Secondo fonti dell'emittente francese, la riunione dovrebbe svolgersi all'inizio della prossima settimana, ma la data rimane da confermare. I capi di Stato maggiore degli eserciti di Benin, Costa d'Avorio, Ghana e Nigeria hanno partecipato ieri a sessioni di lavoro sul tema, alcuni in presenza, altri attraverso riunioni virtuali. (segue) (Res)