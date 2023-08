Niger: Cedeao invierà commissione parlamentare per proseguire sforzi di mediazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato maggiore delle forze armate dei Paesi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno deciso di attivare una Forza d'intervento rapido per intervenire in Niger in caso di fallimento delle operazioni diplomatiche in corso per risolvere la crisi. È quanto riferito da fonti militari citate dall'emittente "Rfi", secondo cui inoltre l'11 agosto il capo di Stato maggiore dell'esercito del Benin si è recato ad Abidjan, in Costa d'Avorio. Secondo lo scenario previsto, la forza dovrebbe contare circa 25 mila uomini e sarà formata da militari provenienti da Nigeria (circa 5 mila), Benin, Senegal e Costa d'Avorio. Previsti contributi anche da parte di Guinea-Bissau, Capo Verde e Sierra Leone. Il presidente ivoriano, Alassane Ouattara, ha dichiarato che il suo Paese fornirà un battaglione che dovrebbe contare tra gli 850 e i 1.100 effettivi, auspicando che l’intervento militare in Niger scatti “quanto prima”. Il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, è stato deposto il 26 luglio con un colpo di Stato guidato dal generale e capo della Guardia presidenziale Omar Tchiani, e da allora è nelle mani dei militari golpisti. (Res)