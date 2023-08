Ucraina-Russia: Kuleba, missili Taurus dalla Germania non porteranno a escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura all’Ucraina di missili Taurus a lungo raggio da parte della Germania “non porterà a un’escalation”. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un’intervista al quotidiano “Bild”. Secondo la stampa tedesca, il cancelliere Olaf Scholz, prima dell’invio dei missili a Kiev, vuole accertarsi che vengano apportate modifiche tecniche per impedire alle forze ucraine di colpire il territorio russo. Kuleba ha tuttavia respinto le preoccupazioni della Germania. "Altri partner hanno già consegnato missili con una portata simile a quella dei Taurus e nessuna precedente decisione tedesca di fornire all'Ucraina un nuovo tipo di arma ha portato a un'escalation”, ha detto Kuleba. Al contrario, ha aggiunto il ministro ucraino, “le armi fornite dalla Germania hanno già salvato molte vite”. "Useremo i missili solo all'interno dei nostri confini per liberare ciò che ci appartiene di diritto secondo la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale", ha affermato Kuleba. (Geb)