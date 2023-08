Salario minimo: Scotto (Pd), Meloni non faccia perdere tempo al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In poche ore dai due principali alleati della Meloni arriva una bocciatura netta e inequivocabile del Salario minimo per legge. La posizione non lascia spazio a dubbi: mai con il nostro governo. Salvini e Tajani hanno già archiviato il tavolo con le opposizioni". Lo dichiara Arturo Scotto, capogruppo del Partito democratico nella commissione Lavoro della Camera, che lancia un appello "alla Meloni: non faccia perdere tempo al Paese. Non può permetterselo lei e non possiamo permettercelo noi. C'è una sola proposta in campo da cui partire, quella delle opposizioni, la si porti quanto più rapidamente in Parlamento alla ripresa dei lavori. Quando si parla di lavoro povero non può succedere che nel governo si giochi al poliziotto buono e al poliziotto cattivo. Ci vuole serietà politica, non solo cortesia istituzionale", conclude Scotto.(Rin)