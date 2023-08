Roma: rubano carta di credito a turista e fanno acquisti per 950 euro, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima hanno rubato la carta di credito a una turista e poi, nella stazione Termini di Roma, hanno tentato di fare acquisti per quasi mille euro in una profumeria dello scalo ferroviario. Due sud americani, di 40 e 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver tentato di acquistare alcune confezioni di profumo, per un totale di 950 euro, con una carta di credito rubata. Al momento del pagamento, infatti, la commessa ha chiesto ai due di esibire un documento. A quel punto i due si sono dati alla fuga. Gli uomini, notati da alcuni viaggiatori mentre scappavano, hanno allertato i militari che li hanno inseguiti e bloccati. A seguito di accertamenti i militari hanno appurato che i due poco prima avevano effettuato un altro pagamento presso un fast-food presente all’interno dello scalo Termini. La perquisizione sui due ha permesso di rinvenire anche 2 telefoni cellulari, risultati entrambi oggetti di furto e restituiti ai legittimi proprietari. Il 40enne e il 28enne sono stati arrestati perchè gravemente indiziati dei reati di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.(Rer)