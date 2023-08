Medio Oriente: ministro Cohen, Israele non consentirà missione diplomatica saudita in Territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele "non consentirà l'apertura di una missione diplomatica saudita presso l'Autorità nazionale palestinese". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, in un'intervista all'emittente radiofonica "103 Fm". L'Arabia Saudita ha nominato sabato, 12 agosto, un ambasciatore non residente per i Territori palestinesi, che fungerà anche da console generale per Gerusalemme. Il ruolo sarà ricoperto da Nayef al Sudairi, l'attuale ambasciatore in Giordania. Cohen ha aggiunto: "Non hanno bisogno di chiedere il nostro permesso. Non si sono consultati con noi e non ne hanno bisogno. Ma non autorizzeremo l'apertura di alcuna missione diplomatica", ha detto Cohen. Il ministro degli Esteri israeliano ha assicurato che la questione palestinese non è l'oggetto principale dei negoziati di normalizzazione con Riad. Per Cohen, l'annuncio di Riad dimostra che, mentre si susseguono le indiscrezioni sull'avvio delle relazioni diplomatiche tra Israele e Arabia Saudita, "i sauditi vogliono far sapere ai palestinesi che non li hanno dimenticati. Ma noi non permettiamo ai Paesi di aprire consolati. È incompatibile con le nostre posizioni". (segue) (Res)