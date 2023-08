Medio Oriente: ministro Cohen, Israele non consentirà missione diplomatica saudita in Territori palestinesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) accoglie con favore la decisione dell'Arabia Saudita di nominare un ambasciatore nei Territori palestinesi e console generale a Gerusalemme. Lo riferisce oggi un comunicato della diplomazia palestinese pubblicato su X, precedentemente noto con il nome di Twitter. L'Anp "ritiene che la tempistica di questa decisione rifletta l'interesse del fraterno Regno dell'Arabia Saudita per la causa palestinese come una delle basi su cui poggia la politica estera di Riad a livello arabo, islamico e internazionale e costituisca anche un'estensione della posizione dell'Arabia Saudita a sostegno della causa palestinese e dei diritti del nostro popolo". Il ministero esprime la sua disponibilità a cooperare pienamente con l'ambasciatore Al Sudairi per facilitare lo svolgimento dei suoi nuovi compiti al fine di elevare lo status di arabi e musulmani e sviluppare e rafforzare le distinte relazioni bilaterali. (Res)