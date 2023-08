Perù-Usa: lotta al narcotraffico, ripristinato dopo 20 anni un accordo di sicurezza aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù e gli Stati Uniti hanno ripristinato un accordo di sicurezza aerea dopo una sospensione di 20 anni. Lo ha annunciato ai media il primo ministro, Alberto Otarola, precisando che l'accordo è focalizzato a contrastare i voli delle bande di narcotrafficanti che attraversano lo spazio aereo peruviano. "Il ministro della Difesa, Jorge Chavez, ha confermato che è stato raggiunto un buon accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda l'interdizione aerea; sostegno che sta per essere ripreso", ha spiegato Otarola ai giornalisti. Otarola ha indicato che Lima stanzierà 24 elicotteri, nuovi radar e che l'accordo permetterà "l'intensa collaborazione di un paese fratello con cui lavoriamo in questa lotta al narcotraffico", riferendosi agli Stati Uniti. Il governo Usa aveva sospeso l'accordo con il Paese andino nel 2001 dopo che l'aviazione peruviana aveva abbattuto per errore un aereo missionario scambiandolo per un volo di traffico di droga. Nell'incidente morirono una donna statunitense e la figlia di sette mesi. (Brb)