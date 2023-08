Salario minimo: Bonelli (Avs), oggi lanciamo petizione online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'incontro sul salario minimo voluto dalla presidente Meloni che ha ribadito il suo no un provvedimento di grande giustizia sociale, parte oggi una grande mobilitazione delle opposizioni. Una petizione per raccogliere firme in tutte le città d'Italia e noi di Alleanza Verdi e Sinistra daremo un grande contributo per sostenere una misura di grande giustizia sociale per dire no alla precarizzazione del lavoro e al lavoro sottopagato". Lo afferma in un video pubblicato sui social il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, lanciando il sito di raccolta firme della petizione per il salario minimo. (Rin)