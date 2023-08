Israele: 32esima settimana di proteste contro la riforma giudiziaria di Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proteste contro il piano del governo israeliano guidato dal premier, Benjamin Netanyahu, di rivedere il sistema giudiziario si sono svolte sabato sera in diverse località di Israele per la 32esima settimana consecutiva. Le proteste si sono svolte tra crescenti preoccupazioni a seguito delle dichiarazioni rilasciate venerdì dal comandante dell'Aeronautica militare israeliana, Tomer Bar, secondo cui la preparazione della forza armata è indebolita dai riservisti che si rifiutano di presentarsi in servizio per protestare contro l'azione del governo. Nella principale delle proteste, che si è svolta a Kaplan Street, nel centro di Tel Aviv, l'ex generale israeliano Amiram Levin ha invitato i vertici della difesa a opporsi al ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, e al ministro della Dicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, che "stanno cercando di trascinarti in crimini di guerra". “Se arrivasse il momento terribile in cui ti verrà chiesto di decidere tra il tribunale e un governo di criminali, scegli la democrazia. Saremo tutti al tuo fianco, senza paura e senza riserve", ha detto Levin. Dopo la conclusione della protesta di Tel Aviv, centinaia di persone hanno protestato davanti alla residenza del presidente della Knesset, il parlamento, Amir Ohana. Per tutta la prossima settimana, i manifestanti dovrebbero radunarsi vicino al moshav settentrionale di Ramot, durante la vacanza programmata della coppia Netanyahu nella zona.(Res)