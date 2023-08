Maltempo: Tajani su Emilia-Romagna, governo ha fatto tutto quello che poteva fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le zone alluvionate in Emilia-Romagna il governo “ha fatto tutto quello che poteva fare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista a “La Stampa”, sottolineando che sono stati stanziati “parecchi miliardi”. “Solo il mio ministero darà complessivamente 700 milioni, 12 dei quali già erogati. E il generale Figliuolo è un eccellente commissario”, ha affermato il titolare della Farnesina. (Res)