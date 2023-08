Salario minimo: Schlein, rivedo Meloni solo se ci sono novità vere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornerò a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, solo se ci sono delle novità sul salario minimo. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in un’intervista a “La Repubblica”. “Intanto noi partiamo con una raccolta firme, anche nelle feste dell’Unità. E come opposizione stiamo preparando un sito per firmare pure online”, ha sottolineato Schlein, che ha commentato il vertice di venerdì scorso con il governo: “Volevano solo alleggerirsi la coscienza prima di andare in vacanza, dando l'impressione di avere a cuore il tema del lavoro povero”. La presidente del Consiglio ha affidato la pratica salari al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ma “per ora nessuno ci ha invitato” per un incontro. “Stanno solo prendendo tempo”, ha aggiunto. Il Cnel, secondo la segretaria Pd, “è un'istituzione prestigiosa, ma non può essere la Terza Camera né un governo ombra. Noi saremo sempre disponibili al confronto nel merito, ma non arretriamo di un centimetro sui pilastri della nostra proposta”. Sull'Emilia Romagna “non escludiamo una mobilitazione. Da tre mesi siamo al fianco dei sindaci e dei cittadini che non hanno visto arrivare un euro dal governo. Meloni si è precipitata con gli stivali nel fango, ma di fatto queste terre sono abbandonate. Dicono: ‘i soldi li abbiamo stanziati’. Ma nessuno sa come chiederli e quando arrivano nelle loro tasche”, ha concluso Schlein.(Rin)