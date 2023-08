Roma: controlli sul litorale nel fine settimana di ferragosto, 3 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana che precede Ferragosto i carabinieri hanno intensificato i controlli sul litorale romano: il bilancio è di 262 persone controllate, tre arresti e due denunce. Oltre a 50 veicoli ispezionati. Tra Fiumicino e Fregene a finire in manette sono stati un egiziano di 24 anni che, a seguito di un controllo, è risultato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata. A seguito delle violazioni alle prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria, e accertate dai carabinieri di Ostia, inoltre, un 22enne e un 40enne già agli arresti domiciliari sono stati arrestati in esecuzione dell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare in atto con quella della custodia cautelare in carcere. (segue) (Rer)