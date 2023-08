Roma: controlli sul litorale nel fine settimana di ferragosto, 3 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorpreso alla guida con patente di guida estera e permesso internazionale falsi: un 39enne cileno è stato denunciato dopo essere stato fermato durante un controllo stradale. Denunciato anche un 49enne romano trovato in auto con due coltelli. Sanzioni, inoltre, anche per stabilimenti balneari e locali sulla spiaggia: 1.550 euro di multa per il gestore di uno stabilimento per la presenza di apparati di videosorveglianza non autorizzati e per il gestore di un ristorante, sanzionato per un totale di 3.500 euro, per carenze igienico sanitarie, con contestuale sospensione dell'attività. I carabinieri di Ostia hanno, infine, sanzionato tre giovani trovati in possesso di modica quantità di droga, tra hashish, marijuana e cocaina. (Rer)