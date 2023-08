Roma: bagno serale nella fontana di piazza Farnese, 450 euro di multa a turista 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via la maglietta e un tuffo nella fontana di piazza Farnese, nel centro storico di Roma. La bravata è costata 450 euro a un 18enne francese, in visita nella Capitale, che ieri sera tra lo stupore dei presenti si è immerso nella fontana Meridionale della piazza che affaccia sulla chiesa di Santa Brigida. A intervenire immediatamente sono stati i carabinieri del comando Roma Piazza Venezia unitamente ai colleghi dell'ottavo Reggimento Lazio, in servizio di vigilanza presso l’ambasciata di Francia della piazza. Multa salata per il giovane, sanzionato per 450 euro per violazione del regolamento comunale. Fortunatamente la fontana non ha riportato danni. (Rer)