Tunisia: Tajani, non possiamo pretendere sforzi impossibili, accordo su migranti già positivo

- Non si possono pretendere dalla Tunisia “sforzi impossibili”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista a “La Stampa”, commentando il prestito da quasi due miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale attualmente bloccato. “Saied è contrario in generale a tagliare ogni sussidio, perché ciò potrebbe provocare difficoltà sociali”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Mi pare che l’accordo Libia-Tunisia per soccorrere i migranti sia già un risultato positivo. Se non acceleriamo i nostri sforzi in quell’area, il Mediterraneo si trasformerà in un cimitero di migranti”, ha aggiunto Tajani.(Res)