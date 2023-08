Salario minimo: Calenda, Meloni ha aperto dialogo, risultato da non sprecare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni “ha aperto a un dialogo sulla questione salariale e sul salario minimo con un intervento serio e circostanziato in cui ha espresso dubbi di contenuto sulla nostra misura, a cui tutti i leader delle opposizioni hanno risposto puntualmente e pacatamente”. Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, in una lettera al “Corriere della Sera”. “All'indomani dell'incontro tra governo e opposizione sul salario minimo, i giornali si sono per lo più concentrati su una lettura che ricalca gli usuali stereotipi del: 'chi vince e chi perde'; 'opposizione divisa o compatta' eccetera. Al contrario qualcosa di inaudito, almeno per la nostra democrazia, è accaduto l'altro ieri a Palazzo Chigi. Per due ore - sottolinea - leader politici normalmente impegnati esclusivamente ad attaccarsi e accusarsi di essere alternativamente, fascisti o traditori della patria, hanno pacatamente ragionato di una misura complessa, usando dati, letteratura scientifica e concetti giuridici. Al netto del teatrino delle dichiarazioni conclusive alla stampa, in cui ognuno ha parlato ai suoi elettori, a quel tavolo ha fatto per la prima volta da molto tempo irruzione la realtà e la politica come mezzo per cambiarla. È un risultato di enorme portata che non va sciupato”. (segue) (Rin)