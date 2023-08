Salario minimo: Calenda, Meloni ha aperto dialogo, risultato da non sprecare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fratoianni, Conte, Magi e Schlein - aggiunge Calenda - non hanno divagato o rivendicato, ma chiarito in modo convincente le ragioni del salario minimo. Dall'altro lato, la proposta di lavorare insieme per 60 giorni cercando un'intesa con il supporto del Cnel (visto che abbiamo deciso di tenercelo facciamolo lavorare), senza levare pregiudizialmente dal tavolo quanto fatto dalle opposizioni sul salario minimo, è ragionevole”. (Rin)