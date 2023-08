Ferragosto: Coldiretti, in mezzo milione scelgono agriturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 500 mila i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto 2023 in agriturismo all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta. È quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni di Terranostra Campagna Amica sul numero dei turisti che decidono di passare la giornata in una delle 25 mila strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale. Se la cucina a chilometri zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere l'agriturismo – sottolinea la Coldiretti – è la spinta verso un turismo più sostenibile che ha portato le strutture ad incrementare anche l'offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. Molti agriturismi – precisa la Coldiretti – si sono attrezzati per la giornata di Ferragosto con l'offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali a chilometri zero di Campagna Amica. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, l'offerta agrituristica è addirittura cresciuta per numero di aziende (+2 per cento), superando quota 25mila (25.060 aziende autorizzate nel 2021). (segue) (Com)