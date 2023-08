Ferragosto: Coldiretti, in mezzo milione scelgono agriturismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alloggio (con 20.492 aziende, 82 per cento del totale) e la ristorazione (12.455, il 62 per cento del totale) si confermano i due pilastri dell'agriturismo. Ma la degustazione proposta da 6.412 aziende (il 32 per cento del totale delle aziende) è addirittura cresciuta del 7,6 per cento. "Alla luce dell'attuale scenario, connotato da una serie di emergenze ambientali, l'impegno di Terranostra è di contribuire a riposizionare l'offerta turistica nazionale nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale oltre che economica, secondo modelli di sviluppo più equilibrati”, sottolinea Diego Scaramuzza, presidente di Terranostra, nel precisare che "il turismo di qualità è sempre più attento non solo alle bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche e archeologiche del nostro territorio ma anche ad un ambiente pulito e salubre e alla riscoperta dei prodotti tipici, della qualità del cibo e del buon mangiare". Il consiglio è di rivolgersi – conclude la Coldiretti – a siti come www.campagnamica.it che permette di scegliere le strutture dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana con l'indicazione dei servizi offerti. (Com)