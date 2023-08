Cina: altri due casi di peste bubbonica nella Mongolia interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Mongolia interna, regione della Cina settentrionale, hanno rilevato due casi di peste bubbonica nel quadro di una precedente infezione annunciata lo scorso 7 agosto. I due contagiati, hanno riferito le autorità in una nota, sono il marito e la figlia di un caso precedentemente segnalato e sono stati messi in quarantena. Nessuno dei due mostra sintomi anormali. In Cina i casi di infezione da peste bubbonica, malattia altamente infettiva diffusa principalmente dai roditori, rimangono bassi. La maggior parte è stata riscontrata negli ultimi anni nella Mongolia interna e nella regione nord-occidentale del Ningxia. L'infezione batterica può uccidere gli adulti entro 24 ore se non trattata in tempo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Cip)