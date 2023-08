Roma: anziana trovata morta in casa al Prenestino, ipotesi cause naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cadavere di una donna di 90 anni è stato rinvenuto intorno alle 11 di ieri mattina in un'abitazione in via dei Vitelli, quartiere Prenestino di Roma. Quando la polizia è arrivata, allertata da una vicina che non aveva più notizie della donna, la 90enne era già deceduta. Il corpo è stato trovato riverso a terra con una ferita alla testa. Nell'appartamento non sono stati trovati segni di effrazione. L'ipotesi al vaglio, quindi, è che si tratti di una morte per cause naturali e che la ferita alla testa riportata sia riconducibile a una caduta. Ad ogni modo, il cadavere dell'anziana è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.(Rer)