Russia: aperti punti raccolta aiuti umanitari dopo inondazioni in territorio di Primorye

- Nel territorio di Primorye, in Russia, sono stati aperti dei punti di raccolta per gli aiuti umanitari a sostegno dei cittadini colpiti dalle inondazioni che si sono verificate negli ultimi giorni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Nella città di Ussurijsk, dove nella notte tra venerdì e sabato sono state registrate le maggiori precipitazioni, che hanno provocato il crollo di una diga, il livello dell’acqua si è abbassato di alcuni centimetri. L’amministrazione locale ha reso noto che la diga "sarà ripristinata solo dopo che l’acqua sarà completamente drenata". Il territorio di Primorye, situato nell'estremo oriente del Paese, è stato colpito dalla tempesta tropicale Khanun. A causa del maltempo e delle inondazioni, come ha riferito il ministero per le Situazioni di emergenza, sono state evacuate più di 2 mila persone. (Rum)