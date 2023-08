Cina-Taiwan: vicepresidente Lai negli Usa, Pechino minaccia "misure risolute" per proteggere sua sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si è impegnata ad adottare "misure risolute e energiche" per proteggere la propria sovranità dopo che il vicepresidente di Taiwan William Lai è arrivato negli Stati Uniti per una breve visita. In una dichiarazione rilasciata poco dopo che Lai è atterrato a New York con un volo di linea da Taipei, il ministero degli Esteri cinese ha affermato di opporsi a qualsiasi forma di visita dei "separatisti indipendentisti di Taiwan" negli Stati Uniti. "Lai aderisce ostinatamente alla posizione separatista dell'indipendenza di Taiwan ed è un piantagrane in tutto e per tutto", si legge nella nota, in cui si ribadisce che Taiwan è il "nucleo degli interessi fondamentali della Cina" e che l'aumento delle tensioni nello Stretto di Taiwan sono dovute ai tentativi di Taipei di "fare affidamento sugli Stati Uniti per cercare l'indipendenza". "La Cina sta seguendo da vicino gli sviluppi e adotterà misure risolute e vigorose per difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale", ha aggiunto la nota. La dichiarazione è stata pubblicata poche ore dopo l'arrivo di Lai a New York, in quello che Taipei e Washington hanno cercato di minimizzare come semplice scalo verso il Paraguay, destinazione finale del viaggio dove Lai parteciperà alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Santiago Pena Palacios in programma ad Asuncion il 15 agosto. (segue) (Cip)