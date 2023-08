Cina-Taiwan: vicepresidente Lai negli Usa, Pechino minaccia "misure risolute" per proteggere sua sovranità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al suo arrivo a New York Lai, candidato favorito alla presidenza di Taiwan alle elezioni di gennaio, ha dichiarato su Twitter di essere “felice di essere arrivato nella Grande Mela, icona di libertà, democrazia e opportunità”. Il vicepresidente taiwanese è stato accolto all'aeroporto dai rappresentanti dell'American Institute di Taiwan, l'ambasciata de facto per l'isola negli Stati Uniti. Secondo fonti stampa, durante la sua tappa a New York Lai non incontrerà politici statunitensi ed effettuerà una visita di basso profilo. La tappa negli Usa di Lai, è stata ripetutamente condannata dalla Cina, nel timore che questa possa rafforzare il sostegno statunitense all'isola. Parlando ai media dall'aeroporto di Taoyuan prima della partenza, Lai ha fatto solo un fugace accenno alla parte statunitense del suo viaggio, affermando che prima di arrivare in Paraguay si sarebbe fermato a New York. Questo "farà capire alla comunità internazionale che Taiwan è un Paese che aderisce alla democrazia, alla libertà e ai diritti umani e partecipa attivamente agli affari internazionali", ha detto. Secondo fonti della sicurezza taiwanesi, è probabile che la prossima settimana Pechino lanci esercitazioni militari vicino a Taiwan. Nella settimana che ha preceduto la partenza di Lai, le incursioni dell'esercito cinese nelle acque e nello spazio aereo di Taiwan, che si sono verificate quasi ogni giorno nell'ultimo anno, sono state più numerose del solito. (Cip)