Ecuador: la vice di Villacencio Andrea Gonzalez Nader candidata alla presidenza

- Andrea González Nader è stata nominata come nuova candidata alla presidenza dell'Ecuador per il partito Movimiento Construye (MC25) dopo l'assassinio di Fernando Villavicencio, ucciso il 9 agosto in un'azione rivendicata dal gruppo armato "Los Lobos". Lo riferiscono i media locali. Nader era candidata alla vicepresidenza, in ticket con Villacencio. "Il nostro movimento cambierà il 'ticket' presidenziale candidando Andrea Gonzalez alla presidenza", ha detto in un comunicato il partito centrista Construye, garantendo che la candidata "garantirà l'eredità" di Villaciencio. Villavicencio è stato ucciso a dieci giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali, in agenda il prossimo 20 agosto. Le autorità hanno dichiarato giovedì di aver arrestato sei sospetti, tutti cittadini colombiani e membri di bande, ritenuti collegati al suo assassinio. (Brb)