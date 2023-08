Golfo: gli Usa avvertono i mercantili di stare a distanza di sicurezza da Stretto Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni giorni dopo l'accordo tra Washington e Teheran per il rilascio di cinque irano-statunitensi in cambio dello sblocco di 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nelle banche della Corea del Sud, la Marina degli Stati Uniti ha avvertito le navi in transito nel Golfo Persico di stare lontane dalle acque iraniane per evitare possibili sequestri. Il portavoce della Quinta flotta degli Stati Uniti, dispiegata nell'area del Golfo e con sede in Bahrein, Timothy Hawkins, ha fatto sapere che chi transita nell'aerea del Golfo Persico sta ricevendo avvisi circa "le opportune precauzioni per ridurre al minimo il rischio di sequestro sulla base delle attuali tensioni regionali, che cerchiamo di ridurre". "Si consiglia alle navi di transitare il più lontano possibile dalle acque territoriali iraniane", ha aggiunto l'ufficiale. (segue) (Res)